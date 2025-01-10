البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين للمفاوضات حتى الآن

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في المرحلة الحالية لا يبدو أي من طرفي النزاع في أوكرانيا مستعدا لبدء المفاوضات.

البيت الابيض يتهم روسيا واوكرانيا بعدم رغبتهم في انهاء النزاع

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "ليس هناك توقع في هذه المرحلة بأن أيا من الجانبين على استعداد للدخول في مفاوضات".

خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا

ووفقا له فإن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات محتملة مع موسكو في المستقبل.

وأكد مبعوث الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم السعي إلى تسوية النزاع على أساس شروط عادلة وصادقة.

وطرح بوتين مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تنص على أن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.

نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو"

وأضاف أنه يتعين على كييف أيضا أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" وأن تنفذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

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