الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

بلومبيرج: انتصار روسيا في أوكرانيا يكلف أمريكا 808 مليار دولار

مساعدات عسكرية أمريكية
مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا، فيتو

ذكرت وكالة "بلومبيرج" في  تقرير لها اليوم الخميس،  أن انتصار روسيا في النزاع الأوكراني من شأنه أن يجبر وزارة الدفاع الأمريكية  البنتاجون على زيادة الإنفاق بما يزيد على 800 مليار دولار بحلول عام 2029.

انتصار روسيا في أوكرانيا يهدد المصالح الأمريكية 

وذكرت الوكالة أن التقرير الصادر عن معهدAmerican Enterprise، برر هذا الإجراء بالحاجة المزعومة إلى احتواء وصد الهجمات الروسية خارج أوكرانيا.

واستنتج التقرير "أن دعم أوكرانيا هو في مصلحة الولايات المتحدة المالية".

وأضاف الخبراء أن التكاليف قصيرة الأجل لمساعدة أوكرانيا ستكون أقل بكثير بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بالتكاليف طويلة الأجل التي ستترتب عليها من وراء انتصار روسيا.

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة أثناء ولاية الرئيس جو بايدن تجاوز 66.5 مليار دولار بما في ذلك ما يقرب من 65.9 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022.

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أوكرانيا روسيا البنتاجون أمريكا

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