"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مستقبل أمريكا تحت قيادة ترامب (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (فورين بوليسي: هل يضع ترامب مسارًا مختلفًا للتوجهات الأمريكية؟).

هل يضع ترامب مسارًا مختلفًا للتوجهات الأمريكية؟

وتساءلت مجلة "فورين بوليسي" عن نهج "ترامب" في اتخاذ القرار والقائم على عقلية تجارية تعمل على حساب الربح والخسارة، وذلك مع محصلة صفرية يكون مكسب طرف فيها معادلًا لخسارة الطرف الآخر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.