أول تعليق من ترامب بعد الحكم عليه في قضية شراء الصمت

علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على حكم المحكمة الصادر عليه في قضية شراء الصمت قائلا:" إن ما يحدث من ملاحقات قانونية ضده ما هى إلا حروب سياسية من الديمقراطيين لمحاولة الإضرار به".

ترامب يعلق على الحكم في قضية شراء الصمت

وقال ترامب في منشور له اليوم:" لقد خسر الديمقراطيون الراديكاليون مطاردة ساحرات أخرى مثيرة للشفقة وغير أمريكية. بعد إنفاق عشرات الملايين من الدولارات، وإهدار أكثر من 6 سنوات من العمل المهووس الذى كان ينبغى إنفاقه على حماية سكان نيويورك من الجريمة العنيفة المتفشية التى تدمر المدينة والدولة".

وأضاف ترامب:" سنستأنف على بقاء الإدانة في السجل الجنائي وقضية شراء الصمت كانت "تدخلا إجراميا" في الانتخابات والحكم يؤكد أن قضية شراء الصمت زائفة وغير قانونية".

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أصدر حكما في قضية أموال الصمت بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة.

عقوبة ترامب في قضية شراء الصمت

حيث حكم القاضي خوان ميرشان على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإفراج غير المشروط في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، وفقا لشبكة سي إن إن.

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