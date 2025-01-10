السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تتألق خلال حفل دبي بـ"فوق" وماجد المهندس يرد عليها بـ"فهموه" (فيديو)

الفنانة أصالة نصري،
الفنانة أصالة نصري، فيتو

أحيا الثنائي  الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة حفلًا مشتركًا في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل أصالة وماجد المهندس في دبي

وقدم الثنائي عدد كبير من أغانيهم الشهيرة خلال الحفل والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث أن تألقت أصالة بغناء أغنية فوق بينما رد علي المهندس بأغنية فهموه 

ومن ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

 

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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