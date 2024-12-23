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ثقافة وفنون

ماجد المهندس: شرف لي المشاركة في موسم الرياض (فيديو)

ماجد المهندس، فيتو
ماجد المهندس، فيتو

عبر الفنان العراقي ماجد المهندس عن سعادته بالتواجد في موسم الرياض للسنة الخامسة على التوالي.

 

وقال ماجد المهندس في لقاء له مع قناة روتانا: “شرف لي التواجد كل عام في موسم الرياض، في هذه الليالي مع هذا الجمهور الأكثر من رائع، وفي بلدي الحبيب المملكة العربية السعودية”.

وفي وقت سابق، أحيا المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي.

وشدا ماجد المهندس بباقة من أجمل أغنياته من بينها أغنية “تناديك” وسط حضور جماهيري كبير.

 

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

 

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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