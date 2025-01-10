السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

يسري نصر الله: كنت أناني مع موهبة محمد رمضان وأكره كلمة صانع النجوم (فيديو)

يسري نصرالله، فيتو
يسري نصرالله، فيتو

أكد المخرج يسري نصر الله،  أنه اختار محمد رمضان ليشارك بأول بطولة له من خلال فيلم أحكي يا شهر زاد بسبب أنه رأى فيه ممثل جيد وموهوب وكان يريد الاستفادة من موهبته.

يسري نصر الله مع ياسمين عز 

و أضاف يسري نصر الله خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" أنت مش بتصنعي نجم انت بتشوفي ممثل كبير قدامك وبتطلعي أحلى ما عنده ولكن مظنش إني في حد بيصنع حد، دا إحساس قبيح جدا، دأنا اللي كنت أناني وعايز أطلع موهبة محمد رمضان. 

وأكد يسري نصر الله خلال اللقاء أنه ينصح الممثلين النجوم أن يقدمون أعمالا حتى لو أعمال ضعيفة بغرض العمل، مشيرا:" حتى لو أدوار عبيطة أشتغل.

وكان المخرج يسري نصر الله ، قال إن المخرجين في الوقت الحالي لديهم صراع كبير مع الرقابة، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشكلات بسبب أفلامه التي يكون فيها قبلات.

وأضاف “يسري” خلال لقائه مع ياسمين عز  في برنامج كلام الناس: "الناس تقعد تقول إن فيه مشاهد خادشة للحياء في بعض الأفلام، ولكن أنا شايف إن الخادش للحياء هو حديث المرهفين مع بعضهما البعض دون علم أهلهم، لكن في الأفلام، الخادش للحياء اللي هو إنك تقول إيحاءات في شكل مستتر، ولو فيه اتنين حبوا بعض وباسوا بعض مفيهاش أي  مشكلة بالنسبالي.

 

وأكد يسري نصر الله، خلال اللقاء، أن المصريين يحبون السينما والدراما الخاصة بهما وبيشوفوا إن الأفلام والمسلسلات اللي بتتعمل في بلاد عربية بتكون حرة أكتر بكتير.

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يسري نصر الله مع ياسمين عز يسري نصر الله المخرج يسري نصر الله محمد رمضان
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