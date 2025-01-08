الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران

غارات أمريكية بريطانية
غارات أمريكية بريطانية على اليمن، فيتو

ذكرت  وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء أن طائرات  أمريكية بريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ ضربات ضد الحوثيين

وفي السياق ذاته قالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين".

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وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: "إن الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

وفي وقت سابق قال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية: إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة.

هجمات أمريكية على اليمن

وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن: "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

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اليمن جماعة الحوثى الحوثيين

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