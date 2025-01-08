إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران
ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء أن طائرات أمريكية بريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ ضربات ضد الحوثيين
وفي السياق ذاته قالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين".
وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: "إن الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".
وفي وقت سابق قال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية: إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة.
هجمات أمريكية على اليمن
وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن: "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".
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