أخبار مصر اليوم، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو، 16 رسالة هامة من السيسي للمصريين، والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
الموت جوعًا أو بالرصاص، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو لفرض حصار مميت على غزة
أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ناتان إيشل، المدير السابق لمكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اقترح خطة لإبادة سكان غزة دون قتال تتضمن هذه الخطة تطويق القطاع وفرض حصار شديد عليه، مما يجبر سكانه على البقاء في مناطق تفتيش أو مواجهة الموت جوعًا. وهدف هذا الاقتراح هو تقليل الخسائر في أرواح الجنود الصهاينة الناتجة عن الحرب.
التموين: صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية بأسواق اليوم الواحد
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إن سوق اليوم الواحد بسوهاج يوفر صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلي.
السيسي: المشاريع القومية أسهمت في خفض معدل البطالة
أكد الرئيس السيسي أن المشاريع القومية أسهمت في خفض معدل البطالة.
وزير الأوقاف للمصريين: وطنك معك وفي ظهرك يرعاك ويقويك ويتقوى بك
التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قيادات الدعوة وشيوخ القبائل بحلايب وشلاتين، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر - نائبًا عن المحافظ؛ واللواء طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب؛ واللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين؛ والعميد محمد الحوتي، مسئول شئون القبائل؛ والنائب علي نور، نائب مجلس النواب عن المحافظة؛ وصبري محمد عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر؛ والشيخ علي حسن، شيخ مشايخ قبائل حلايب وشلاتين؛ والشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الدعوة بالبحر الأحمر.
السيسي: نجحنا في المرحلة الأولى لبناء قدرات الدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال الـ10 سنوات الماضية
قال الرئيس السيسي: نجحنا في المرحلة الأولى لبناء قدرات الدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال الـ10 سنوات الماضية.
السيسي: الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023
أوضح الرئيس السيسي أن الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023.
التموين: افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر
افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر بالسوق التجاري، وذلك للمرة الثالثة بعد نجاح الأسواق السابقة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.
وزير الأوقاف يلتقي أبناء جبل علبة في حلايب ويناقشهم في القضايا الهامة (صور)
توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع بعض وجهاء حلايب وأطفالها إلى منطقة جبل علبة، حيث التقى أهلها الكرام بين أجوائها الخلابة وطبيعتها المبهرة، مع معايشة جوانبَ من الحياة الطبيعية التي يحياها المواطنون المصريون في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. وشارك في الجولة عدد من القيادات السياسية والدعوية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أطفال المنطقة..
السيسي: 4 تريليونات جنيه تكلفة تطوير قطاعي النقل والكهرباء
استعرض الرئيس السيسي، جهود الدولة المصرية في قطاع النقل، مؤكدا أن تكلفة القطاع بلغت 2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الكهرباء بذات التكلفة.
السيسي: الحاجة للدولار تؤثر على الأوضاع الاقتصادية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كلما كانت الدولة في حاجة للدولار، كلما كانت الأوضاع الاقتصادية ليست في حال أفضل.
طقس الغد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.
السيسي: لدينا 9 ملايين ضيف من بينهم 1.5 مليون سوري
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، المساعدات التي قدمتها مصر للدولة السورية، قائلا: المساعدات التي تم تقديمها كانت من الهلال الأحمر المصري.
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