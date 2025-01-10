أخبار مصر اليوم، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو، 16 رسالة هامة من السيسي للمصريين، والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ناتان إيشل، المدير السابق لمكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اقترح خطة لإبادة سكان غزة دون قتال تتضمن هذه الخطة تطويق القطاع وفرض حصار شديد عليه، مما يجبر سكانه على البقاء في مناطق تفتيش أو مواجهة الموت جوعًا. وهدف هذا الاقتراح هو تقليل الخسائر في أرواح الجنود الصهاينة الناتجة عن الحرب.

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إن سوق اليوم الواحد بسوهاج يوفر صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلي.

أكد الرئيس السيسي أن المشاريع القومية أسهمت في خفض معدل البطالة.

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قيادات الدعوة وشيوخ القبائل بحلايب وشلاتين، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر - نائبًا عن المحافظ؛ واللواء طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب؛ واللواء محمد البنا، رئيس مدينة شلاتين؛ والعميد محمد الحوتي، مسئول شئون القبائل؛ والنائب علي نور، نائب مجلس النواب عن المحافظة؛ وصبري محمد عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر؛ والشيخ علي حسن، شيخ مشايخ قبائل حلايب وشلاتين؛ والشيخ هاني السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الدعوة بالبحر الأحمر.

قال الرئيس السيسي: نجحنا في المرحلة الأولى لبناء قدرات الدولة للانطلاق نحو مستقبل أفضل خلال الـ10 سنوات الماضية.

أوضح الرئيس السيسي أن الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت من السابع من أكتوبر 2023.

افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر بالسوق التجاري، وذلك للمرة الثالثة بعد نجاح الأسواق السابقة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.

توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع بعض وجهاء حلايب وأطفالها إلى منطقة جبل علبة، حيث التقى أهلها الكرام بين أجوائها الخلابة وطبيعتها المبهرة، مع معايشة جوانبَ من الحياة الطبيعية التي يحياها المواطنون المصريون في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. وشارك في الجولة عدد من القيادات السياسية والدعوية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أطفال المنطقة..

استعرض الرئيس السيسي، جهود الدولة المصرية في قطاع النقل، مؤكدا أن تكلفة القطاع بلغت 2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن تطوير قطاع الكهرباء بذات التكلفة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كلما كانت الدولة في حاجة للدولار، كلما كانت الأوضاع الاقتصادية ليست في حال أفضل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، المساعدات التي قدمتها مصر للدولة السورية، قائلا: المساعدات التي تم تقديمها كانت من الهلال الأحمر المصري.

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