التموين: افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر

افتتحت محافظة جنوب سيناء سوق اليوم الواحد بمدينة رأس سدر بالسوق التجاري، وذلك للمرة الثالثة بعد نجاح الأسواق السابقة في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، فيتو

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، فيتو

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف أن هذه الأسواق تهدف إلى دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والشركات العاملة في مجال السلع الغذائية.

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، فيتو

وأكد الوزير شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في خطة تعميم أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

وأوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، والخضر والفاكهة، بالإضافة إلى السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية،وأشار إلى أن هذه الأسواق حققت نجاحًا كبيرًا في مدن المحافظة، وساهمت في تلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة.

افتتاح أسواق اليوم الواحد للمرة الثالثة بمدينة رأس سدر، فيتو

وقد أشاد المواطنون بالمبادرة مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في توفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة مقارنة بالسوق المحلي،كما أشادوا بجودة السلع وتنوعها، مطالبين باستمرار إقامة مثل هذه الأسواق بشكل منتظم لتخفيف الأعباء عنهم.

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