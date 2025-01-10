التموين: صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية بأسواق اليوم الواحد

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إن سوق اليوم الواحد بسوهاج يوفر صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلي.

وأكد وكيل وزارة التموين بما يخفف العبء عن الأسر ويضمن توفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار السوق المحلي ويحسن من القدرة الشرائية للأسر المصرية،وأوضح أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لضمان جودة السلع المعروضة والتزامها بالمواصفات المطلوبة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار خطة تعميم هذه الأسواق في كافة أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.