الموت جوعًا أو بالرصاص، الأزهر يفضح مخطط نتنياهو لفرض حصار مميت على غزة

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ناتان إيشل، المدير السابق لمكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اقترح خطة لإبادة سكان غزة دون قتال تتضمن هذه الخطة تطويق القطاع وفرض حصار شديد عليه، مما يجبر سكانه على البقاء في مناطق تفتيش أو مواجهة الموت جوعًا. وهدف هذا الاقتراح هو تقليل الخسائر في أرواح الجنود الصهاينة الناتجة عن الحرب.



حصار شامل على قطاع غزة



جاء اقتراح "إيشل" في تصريحات على مجموعة واتساب تضم مقربين منه، وتناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، وأشار في تصريحاته إلى أن استمرار الحرب في غزة لا يحقق أي مكاسب عسكرية أو أمنية لإسرائيل، وأن الحل هو فرض حصار شامل على القطاع، ومنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية، وإجبار الفلسطينيين على الانتقال إلى منطقة تسيطر عليها إسرائيل بنقاط تفتيش.



الموت جوعًا أو بالرصاص



وأضاف "إيشل" أن من يرفض الخروج بشكل خاضع للمراقبة سيتم قتله إما برصاصة جندي إسرائيلي أو بالموت جوعًا، معتبرًا أن هذه الطريقة هي الوحيدة التي حسمت الحروب عبر التاريخ. كما اقترح تنفيذ هذه الخطة بعد أسبوعين، بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى البيت الأبيض.



شغل "ناتان إيشل" منصب مدير مكتب "نتنياهو" عام 2010، وعُرف بقربه الشديد منه، إلا أنه استقال عام 2012. ورغم استقالته، إلا أن له نفوذًا سياسيًا قويًا داخل الكيان، حيث يظل ضالعًا بقضايا السلطة بشكل غير رسمي.

مرصد الأزهر: سلطات الاحتلال تسعى بكافة الطرق إلى إبادة الفلسطينيين



تعقيبًا على ما ذكره "إيشل"، أكد مرصد الأزهر أن سلطات الاحتلال تسعى بكافة الطرق إلى إبادة الفلسطينيين، وأن مسؤوليها ماضون في تنفيذ إبادة ساحقة بحق المدنيين العزل في القطاع، وسط صمت عالمي لم يشهد التاريخ له مثيلًا.



ويشدد المرصد على أن العالم سيدفع ثمن صمته عن دماء الشـهداء وصرخات المستضعفين عندما يجر هذا الكيان العالم إلى حرب شرسة لا هوادة فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.