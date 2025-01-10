إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك على طريق المحلة - المنصورة الدائري

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة من كسور وسحجات، بالإضافة إلى اشتباه في إصابات مابعد الارتجاج، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق المحلة - المنصورة الدائري.

وتلقى مدير أمن الغربية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.

وتواصل الأجهزة الامنية بـ محافظة الغربية التحقيق في أسباب وقوع الحادث، وسط دعوات لتوخي الحذر على الطرق العامة حفاظًا على الأرواح.

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

حريق في شقة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق

تلقت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.