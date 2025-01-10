الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة بالدوري السعودي

لاعبو فريق النصر
لاعبو فريق النصر

 أكد لاعبو فريق النصر أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم في بطولة  الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، حيث شددوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل مواصلة الانتصارات.

وقال اللاعب نواف بوشل في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: "في البداية كان التركيز غائبًا وهو ما كلفنا هدفًا، لكن بعد ذلك استعدنا تركيزنا وتمكننا من تعديل النتيجة والتقدم وحسم النقاط الثلاث".

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب نظرًا لفارق النقاط الكبير مع الصدارة، قال بوشل إن لاعبي النصر سيقاتلون حتى آخر جولة، وسيقدمون أفضل ما لديهم من أجل مواصلة الانتصارات، وبعدها سيروا ما تؤول إليه الأمور.

من جانبه، أشاد السنغالي ساديو ماني بالمستوى الذي قدمه لاعبو النصر أمام الأخدود، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا.

وقال ماني -صاحب هدفين في اللقاء- إنه رغم استقبال هدف مبكر، واصل لاعبو النصر العمل ولم يدخروا جهدا، ولذلك تحقق الفوز.

وقلب النصر تأخره بهدف نظيف أمام الأخدود إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، لحساب المرحلة الـ14 من دوري روشن للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي ساديو مانيه ‏ الدورى السعودى

مواد متعلقة

موعد مباراة أهلي جدة مع الشباب في الدوري السعودي

ساديو ماني يقترب من الانتقال لعملاق أوروبا بسبب جماهير النصر

ads

الأكثر قراءة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: لدينا قيم وتقاليد مبنية على الاحترام المتبادل والثقة

منوعات

المزيد

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

المزيد
الجريدة الرسمية