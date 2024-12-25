البرتغالي الخامس في السعودية، مدرب فاركو السابق يتولى تدريب ضمك

أعلن نادي ضمك السعودي عبر حسابه الرسمي صباح اليوم الأربعاء تعيين البرتغالي ألميدا مدربًا للفريق، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

مدرب ضمك الجديد



وانضم ألميدا إلى الرباعي البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال وألفارو باتشيكو مدرب العروبة وجوزيه جوميز مدرب الفتح وبيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء.

وكان الموسم الجاري من الدوري السعودي شهد رحيل 3 مدربين برتغاليين، هم لويس كاسترو (النصر)، وفيتور بيريرا (الشباب)، وباولو دوارتي (الخلود).

وقاد ألميدا، صاحب الـ52 عامًا، الشمال القطري في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كما عمل مدربًا لفاركو من مارس إلى ديسمبر 2022.

وعمل ألميدا مساعدًا لمواطنه جيسفالدو فيريرا في باناثينايكوس اليوناني 2011، وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا البرتغاليين 2013، والزمالك والسد القطري 2015.

وكان ضمك اتفق مبدئيًا مع البوسني سيرجي ياكيروفيتش على قيادة الفريق، إلا أن المدرب بالغ في طلباته المالية، ما حال دون إتمام التعاقد رسميًا.

ويحتل ضمك الذي يلعب له طارق حامد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة من 13 جولة.

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