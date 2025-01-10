إلغاء مباراة طامية والواسطى في دوري الدرجة الثانية بسبب غياب الأمن

طالب نادي مركز شباب طامية الرياضي في الفيوم، في مذكرة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، باحتساب نتيجة مباراته مع فريق الواسطى لصالحه، ليعتبر فائزا بهدفين نظيفين، بعد أن ألغى الحكم وليد عبد الرازق، المباراة لعدم تواجد الأمن بملعب التنمية الشبابية ببني سويف، الذي كان من المقرر إقامة مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية عليه.

قرار الحكم بإلغاء المباراة

وكان حكم المباراة قد فوجئ بعدم وجود أمن في ملعب التنمية الشبابية ببني سويف، الذي يستضيف عليه نادي الواسطى، فريق نادي طامية الرياضي في دوري الدرجة الثانية، مجموعة شمال الصعيد، فانتظر 30 دقيقة ولم يحضر الأمن إلى ملعب المباراة، فأطلق صفارة إلغائها.

وقال المدير الإداري لنادي شباب طامية بمحافظة الفيوم، إن المدة القانونية لإلغاء المباراة لعدم تواجد الأمن 20 دقيقة، إلا أن حكم المباراة انتظر 30 دقيقة، ولم يتواجد تأمين للمباراة فاضطر إلى إلغائها، تطبيقا للائحة المسابقة.

فريق الواسطى لم يطلب تأمين المباراة

وأضاف إداري فريق مركز شباب طامية، أن فريق الواسطي لم يخطر أمن بني سويف لتأمين المباراة، كما أن المباراة كانت بملعب الواسطي، إذا من حق فريق طامية أن تحتسب النتيجة لصالحه بهدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن فريق مركز شباب طامية يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، مجموعة شمال الصعيد، في حين يأتي الواسطى في المركز السادس.

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