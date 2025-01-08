الأربعاء 08 يناير 2025
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دين ودنيا

تعليق قوي من خالد الجندي على ظاهرة التعصب الكروي بين الشباب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ظاهرة التعصب الكروي، قائلا: "بشوف الناس إللي بتشجع كرة القدم، وفيهم ناس معتدلين على عيني وعلى راسي، ولكن المشكلة تكمن في القلة إللي بتتعصب بشكل مفرط".

الشيخ خالد الجندي يناقش الشباب في التعصب الكروي

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هذا التعصب لم يعد مجرد تشجيع للعبة، بل أصبح حالة عاطفية متأججة قد تؤدي إلى مشاعر سلبية ومشكلات اجتماعية، في حين أن اللاعب الموجود في النادي يقوم بالرحيل إلى ناد آخر  ليلعب له.

 

وأضاف الشيخ خالد الجندي، أن بعض الأشخاص وصلوا إلى مرحلة من التعصب الكروي لدرجة أنهم يضعون شرطًا على خطيبتهم بأن تكون من مشجعي نفس النادي الذي يشجعونه، قائلا: "شفت ناس قبل ما يتجوزوا، ارتباط مصيري لازم يعرفوا إذا كانت خطيبتهم أهلاوية أو زملكاوية"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها تعبير عن مستوى مفرط من التعصب الذي يؤثر على العلاقات الشخصية في الحياة اليومية.

 خالد الجندي: كرة القدم يجب أن تبقى في حدود كونها مجرد لعبة ممتعة

وأضاف الجندي أنه لا يجب أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة، مشيرًا إلى أن كرة القدم يجب أن تبقى في حدود كونها مجرد لعبة ممتعة، وليس سببًا للمشاكل في العلاقات الاجتماعية أو العائلية.

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الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برنامج لعلهم يفقهون ببرنامج لعلهم يفقهون حوار الأجيال لعلهم يفقهون

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