السبت 04 يناير 2025
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التموين: نستهدف زيادة الطاقة التخزينية للأقماح إلى 6 ملايين طن

القمح،فيتو
القمح،فيتو
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قالت وزارة التموين إن المشروع القومي للصوامع شهد تطورًا كبيرًا حيث تستهدف الوزارة  زيادة السعات التخزينية من 3.4 ملايين طن من القمح  إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.

 وأكدت وزارة التموين أنها تتوسع  في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.

وأشارت إلى  تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، فضلا عن الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون.

 أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بـ 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع. 

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أن حجم توريد القمح في موسم 2024 بلغ  حوالي 3.43 ملايين طن. 

وأكدت وزارة التموين تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري. 

وأشارت وزارة التموين إلى توفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائي، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية. 

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السعات التخزينية المشروع القومي للصوامع زيادة السعات التخزينية وزارة التموين

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