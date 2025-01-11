السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

دورية صرف عوائد حساب التوفير في البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،فيتو
البنك الزراعي المصري،فيتو

كشف البنك الزراعي المصري عن دورية صرف عائد حساب التوفير للعملاء.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أن قائمة صرف العائد المحددة لعملاء حسابات التوفير هي أول يناير وأول ابريل واول يوليو وأول أكتوبر من كل عام.

 

وفي سياق متصل كشف البنك الزراعي عن تفاصيل فتح حساب التوفير للعملاء.

وأوضح مسؤولو البنك أن حساب التوفير هو حساب ادخاري يتم فتحه للأفراد الطبيعيين فقط، حيث جاءت أبرز المعلومات عن حساب التوفير كالتالي:

يمنح الحساب عائد ربع سنوي "كل 3 أشهر"
الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنيه ومصاريف فتح الحساب هي 25 جنيهًا مصريًّا.
لا يتم إصدار دفتر شيكات على الحساب.
مصاريف فتح الحساب: 25 جنيهًا
مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60 جنيهًا.
مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جنيهًا.
سعر العائد 6.25% سنويًّا.
يتم إصدار بطاقة خصم فوري للاستخدام فى السحب النقدي والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي وأيضًا استخدامها في المشتريات من خلال التجار في مختلف المحال التجارية.

وفيما يخص الأوراق المطلوبة هي كالتالي:

صورة البطاقة الشخصية السارية 

وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب إحضار شهادة الميلاد
يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عامًا ببطاقة الرقم القومي علما بأنه انتهت مدة الشمول المالي.

 

بطاقات الائتمان في البنك الزراعي 

حدد البنك الزراعي المستندات المطلوبة من العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك في فروعه المتعددة.

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة والمستندات لاستخراج البطاقات الائتمانية في البنك الزراعي ما يلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهري.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياه.
بطاقة الرقم القومى السارية
كشف حساب بنكي في حالة الأعمال الحرة.
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية

 

وأوضح البنك الزراعي أن البطاقة الائتمانية هي عبارة عن حد ائتماني يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح أن ذلك التمويل وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية.


يتم تحديد الحد الائتماني للبطاقة بعد إجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.


البنك يصدر 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتنيوم).
 

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