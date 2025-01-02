موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي

يبحث عملاء البنك الأهلي المصري عن موعد صرف عائد حساب التوفير.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن صرف عائد حساب التوفير السنوي يستحق في بداية شهر يناير من كل عام.

وتشمل قائمة الشروط التي قررها البنك الاهلي المصري لإتمام عملية التمويل ما يلي:

شروط فتح الحساب

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك) تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

ويتميز حساب التوفير في البنك الأهلي المصري بعدد من الخصائص التي نوجزها فيما يلي:

العائد الشهري في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.80%

العائد الربع سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.85%

العائد نصف سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.90%

العائد السنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي 9%.

وتشمل قائمة خصائص حساب التوفير في البنك الأهلي ما يلي:

يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص)، إجراء تحويلات عليه من وإلى الخارج، مرونة في صرف العائد الحساب بالعملات الأجنبية يعطى أعلى عائد متاح يضاف سنويًّا للرصيد.

من لهم حق فتح الحساب:

مصري، أجنبي، قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات أخرى في حساب التوفير

مرونة في صرف العائد.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

حساب مشترك.

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

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