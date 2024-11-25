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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، الريان يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني بأبطال آسيا

تريزيجيه, فيتو
تريزيجيه, فيتو

تعادل فريق الريان القطري المحترف بين صفوفه اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مع نظيره برسبوليس الإيراني بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 

جاء هدف برسبوليس الإيراني عن طريق اللاعب فارشاد فرجي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، فيما تعادل الريان القطري عن طريق رأسية مميزة من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 57.

تشكيل الريان أمام برسبوليس الإيراني

وشهد تشكيل الريان القطري تواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطني أساسيا أمام برسبوليس الإيراني. 

وبدأ الريان مباراة برسبوليس الإيراني بتشكيل مكون من:

كان فريق الريان استهل مشواره بمرحلة الدوري، في البطولة الآسيوية، بالخسارة 3-1 أمام الهلال السعودي، ثم الخسارة أمام النصر السعودي 2-1 في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام الأهلي السعودي 2-1 في الجولة الثالثة، قم حقق الريان فوزه الأول على حساب باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة الرابعة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الريان وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

نقلت المباراة عبر Alkass Ten HD، وعبر beIN Sports AFC 1 HD، وعبر Abu Dhabi Sports Asia 2. 

بهذه النتيجة يحتل فريق الريان المركز السادس في ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي فريق برسبوليس الإيراني في المركز التاسع برصيد 3 نقاط. 

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