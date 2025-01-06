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رياضة

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

محمود حسن تريزيجيه،فيتو
محمود حسن تريزيجيه،فيتو

أعلن محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة والدته.

وفاة والدة تريزيجيه

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الشخصية فيس بوك: “أمي في ذمة الله”.

وكان قد طلب محمود تريزيجيه، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، منذ أيام  من الجميع الدعاء لوالدته بالشفاء، إذ شارك صورة لها برفقته، ويبدو أنها ترتدي ملابس العمليات، مما يشير إلى أنها تمر بوعكة صحية.

وكتب محمود تريزيجيه: «يا رب أنت الشافي نسألكم الدعاء لأمي»، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

يذكر أن محمود تريزيجيه انتقل إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي، وكان نجم الفراعنة لعب لأندية الأهلي وأندرلخت ورويال إكسل موسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول باشاكشهير وطرابزون سبور في تركيا.

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