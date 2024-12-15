رغم الزيادة في سعر الخامات.. عروض على أسعار الدفايات الحريمي بالأسواق.. وطرح دفاية ياسمين عبد العزيز بـ 824 جنيهًا

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، سجلت أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، متأثرة بارتفاع سعر الخامات المصنعة منها خلال الموسم الشتوي.

سعر الدفايات ارتفعت نحو 25% وعروض على الموديلات القديمة

ووفقًا لتجار فإن سعر الدفايات الحريمي ارتفعت من 10 إلى 25% حسب القطعة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن البعض قدم عروض وتخفيضات على الموديلات من السنوات الماضية، تراوحت ما بين 25 و50% لزيادة المبيعات وضمان بيعها.

وتتنوع الدفايات الحريمي للارتداء في المنزل خلال فصل الشتاء ما بين الأطقم والقطع الفردية، وتبدأ من الجوارب “الشرابات” إلى الجواكيت البطانية والشال البونشو.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

تنوع خامات الدفايات الحريمي

كما تتنوع خامات الدفايات الحريمي، المصنعة من الصوف أو القطيفة، ويوجد دفايات حرارية من خامات مختلطة، وأخرى مصنعة من القطن أو الفرو.

دفاية ياسمين عبدالعزيز بسعر 824 جنيهًا

وجديد عام 2025، طرح دفايات حريمي على شكل حيوانات، التي زاد الطلب عليها بعد ظهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز في لإحدى الإعلانات التجارية وهي مرتدية دفاية بهذ الموديل، لتنتشر الدفاية خلال شتاء 2025، حيث يطلق عليها دفاية ياسمين عبدالعزيز بسعر 824 جنيهًا.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

وتستعرض “فيتو” سعر الدفايات الحريمي في الأسواق، التي تشمل الأطقم والقطع الفردية، بخلاف البونشو والجواكيت البطانية، فضلًا عن الجوارب والمعاصم؛ في السطور الآتية:

أسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر توب دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بنطلون دفاية فانيلا للنساء نحو 400 جنيه.

بلغ سعر بيجامة دفاية للنساء نحو 900 جنيه.

بلغ سعر بنطلون ليجن مبطن للنساء نحو 430 جنيهًا.

بلغ سعر طقم دفاية حرارية من نسيج حراري متداخل للنساء نحو 400 جنيه.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

تراوح سعر شال دفاية منزلي مكون من قطعتين من 270 جنيهًا إلى 330 جنيهًا.

تراوح سعر طقم دفاية داخلي من 575 جنيهًا إلى 600 جنيه.

بلغ سعر بونشو شتوي بحجم كبير مع غطاء رأس نحو 300 جنيه.

بلغ سعر دفاية حريمي شتوي قطيفة بمقاسات مختلفة نحو 400 جنيه.

تراو ح سعر طقم ملابس مريحة قطيفة حريمي مقاس واحد من 360 إلى 400 جنيه.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

سعر الدفايات الحريمي في الأسواق

تراوح سعر طقم ملابس داخلية حرارية للنساء مكون من قطعتين من 450 إلى 632 جنيهًا.

بلغ سعر بيجامة شتوي دفاية بناتي مقاسات صغيرة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون ليجن مبطن بالفرو نحو 300 جنيه.

بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة ليكرا مقاس واحد نحو 650 جنيهًا.

سعر الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة شتوي نحو 500 جنيه.

بلغ سعر طقم دفاية حريمي نحو 620 جنيهًا.

تراوح سعر كولون دفاية مبطن من 127 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت دفاية قطيفة للمنزل نحو 700 جنيه.

بلغ سعر جاكيت قطيفة دفاية للمنزل بدون أكمام نحو 420 جنيهًا.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق

بلغ سعر بيجامة حريمي دفاية فرو نحو 965 جنيهًا.

بلغ سعر ترنيج دفاية حريمي فرو وجهين نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر بادي دفاية بوبرة داخلية بأكمام طويلة نحو 480 جنيهًا.

بلغ سعر بيجامة قطيفة أشكال الكرير ترنيد نحو 675 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت بطانية نحو 586 جنيهًا.

بلغ سعر جوارب شتوي نحو 159 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية شتوي فرو على أشكال حيوانات نحو 775 جنيهًا.

اسعار الدفايات الحريمي في الأسواق، فيتو

سعر الدفاية الحريمي في الأسواق

بلغ سعر طقم دفاية قطيفة موديل جلباب نحو 975 جنيهًا.

تراوح سعر معصم دفاية قطعة واحدة من 60 إلى 70 جنيهًا.

بلغ سعر دفاية حريمي قطيفة 3 قطع نحو 924 جنيهًا.

بلغ سعر بنطلون ميلتون دفاية حرارية بقصة ضيقة ورقبة دائرية وأكمام نحو 1150 جنيهًا.

بلغ سعر جوانتي تريكو بدون أصابع نحو 165 جنيهًا.

بلغ سعر طقم ملابس داخلية دفاية للنساء تحتوي على بطانة داخلية من الصوف الناعم نحو 7900 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.