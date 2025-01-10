مواجهتان مثيرتان فى افتتاحية الأسبوع الـ8 من منافسات الدوري المصري

تنطلق اليوم، الجمعة، مباريات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة دوري NILE بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل إنبي ضيفًا على فريق بتروجت في قمة الأندية البترولية، بينما يصطدم الطلائع بضيفه سيراميكا.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء.

وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت ضد موناكو - 8 مساء

أوكسير ضد ليل - 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد كومو - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت ضد موناكو - 8 مساء

أوكسير ضد ليل - 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

لاتسيو ضد كومو - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.



مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - 10مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق ضد الخلود - 4:40 مساء - SSC HD.

الرائد ضد ضمك - 5:05 مساء - SSC HD.

أهلي جدة ضد الشباب - 7 مساء - SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي ضد اتحاد كلباء - 3:05 مساء - AD Sports.

البطائح ضد العروبة - 3:05 مساء - AD Sports.

العين ضد شباب الأهلي - 5:45 مساء - AD Sports.

دوري نجوم قطر

أم صلال ضد الريان - 3:15 مساء

الشحانية ضد العربي - 5:30 مساء

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء

الجونة ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء

إنبي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء

البنك الأهلي ضد المصري - 2:30 مساء

الطيران ضد زد -2:30 مساء

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