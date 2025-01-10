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رياضة

الدوري الممتاز، ركلة جزاء ضائعة في شوط أول سلبي بين إنبي وبتروجيت (فيديو)

إنبي
إنبي

تعادل فريق إنبي مع نظيره بتروجيت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع رشاد المتولي لاعب بتروجيت ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعد ما صوبها خارج المرمى.

تشكيل بتروجت أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد خليفة  

في خط الدفاع: محمود شديد قناوي – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

في خط الوسط: مصطفى الجمل – حامد حمدان – أحمد رضا -  - إسلام هشام

في خط الهجوم: رشاد المتولي – جابريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي وعبدالعزيز السيد وإسلام عبدالله ومحمد علي زياد فرج ومحمد دودو وإسماعيل بابمبا وعبدالله محمود وشيميزى كليتشي.

تشكيل إنبي أمام بتروجت

فيما بدأ إنبي كالتالي:"

في حراسة المرمى: رضا السيد

في خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

في خط الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – محمد ناصر مودي – مصطفى دويدار

في خط الهجوم: مصطفى شكشك – أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا.

ترتيب بتروجيت وإنبي في الدوري الممتاز 

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط.

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