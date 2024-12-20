جدول الامتحانات الإلكترونية لوظائف البريد المصري.. تعليمات هامة للمتقدمين.. محاور الاختبارات وشروط الدخول وعدد الفرصة المتاحة.. وأبرز المعلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

تساؤلات عديدة من قبل المتقدمين لوظائف هيئة البريد المصري لعام 2024 حول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد بموقع بوابة الوظائف الحكومية وجدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين ونصائح دخول الامتحانات.

موعد امتحانات وظائف البريد بموقع بوابة الوظائف الحكومية

وحول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث، والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي؛ مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.

تفاصيل وظائف مسابقة البريد

وقال الدكتور صالح الشيخ: "إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة، وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة، وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته"، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.

جدول الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف البريد

ومن المقرر بدء الامتحانات الإلكترونية، المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، من يوم 28 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل، وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف "الإخصائي"، مؤكدًا مراعاة إجازات أعياد الأخوة المسيحيين، ومتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة.

وظائف البريد المصري 2024، فيتو

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

معلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

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