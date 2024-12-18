رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات ومؤتمر المنظمة الأفريقية للإدارة

شارك الدكتور صالح الشيخ، نائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال الاجتماعات الدورية للجنة التنفذية والمؤتمر السنوي رقم 43 للمنظمة مؤخرًا بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وناقشت الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية تقرير السكرتير العام بشأن آداء المنظمة خلال العامة 2023، حيث اعتمدت تقرير مكتب المراجعة عن الحساب الختامي للعام 2023 واعتماد القوائم المالية للمنظمة من يناير إلى أكتوبر 2024.

خطة العمل والموازنة المقترحة لنشاط المؤسسة عام 2025

كما تم مناقشة خطة العمل والموازنة المقترحة لنشاط المؤسسة عام 2025، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الخاصة باجتماعات مجلس المنظمة، كما قامت اللجنة التنفيذية بمراجعة الأعمال التحضيرية الخاصة بالمؤتمر السنوي رقم 43 للمنظمة، وخلال يومي 26: 29 نوفمبر انعقدت أعمال المؤتمر وعنوانه "إدارة عامة مرنة وقادرة على تحقيق التكيف مع التنمية المستدامة في أفريقيا".

وترأس الدكتور صالح الشيخ، الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاصص من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

شارك في المؤتمر العديد من وزراء الخدمة المدنية والخدمة العامة في القارة الافريقية، من دول أوغندا وجنوب أفريقيا وسيراليون وليسوتو، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء أجهزة الخدمة العامة والوكلاء الدائمين.

وبدأ المؤتمر فعالياته بكلمة للرئيس الأوغندي يووري موسيفيني الذي أعرب عن ترحيبه بالوفود الحاضرة بالمؤتمر، مؤكدًا أهمية دور الإدارة العامة والتأكيد على أهمية التعاون "الأفريقي الأفريقي" لتحقيق التنمية المستدامة.

فوز مصر بالمركز الرابع إفريقيًا لمشروع "منصة حكايتنا"



وخلال المؤتمر تسلم الدكتور صالح الشيخ جائزة فوز جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز الرابع إفريقيًا لمشروع "منصة حكايتنا" الذى تشرف عليه وزارة الاتصالات، وذلك في مسابقة الابتكار الإداري AAPAM Innovative Management Award التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة، وقام بتسليمها إلى المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، والتي أعربت بدورها عن سعادتها بفوز المشروع، وعمل الوزارة على المشاركة في المزيد من المسابقات بالمحافل الدولية للتعريف بالجهود والإنجازات التي تنفذها الوزارة لتحسين الخدمات العامة المقدمة منها.

منظومة المسابقات المركزية



ويشار في هذا الصدد إلى أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فازت العام الماضي بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدرة AAPAM)) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

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