الجمعة 10 يناير 2025
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سياسة

نصيحة هامة من البابا تواضروس لرهبان الأديرة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً روحيًا مع رؤساء ورهبان عدد من الأديرة القبطية، بمشاركة ما يزيد عن 500 راهب، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

تناول قداسة  البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء موضوعًا بعنوان "كيف نجدد حياتنا"، حيث أكد أن السيد المسيح جاء ليمنح البشرية الحياة التي تؤهلها للملكوت. وحدد ثلاثة مصادر أساسية يمكن من خلالها تجديد الحياة الروحية، وهي:

الأسرار المحيية: مثل سر الاعتراف وسر الإفخارستيا.

الكتاب المقدس: باعتباره كلمة الله الحية والفعالة.

التسبيح اليومي: الذي يمنح المؤمنين فرصة التأمل في وجه المسيح المحيي.

 

رهبان الأديرة

 شهد اللقاء حضور رهبانا من عدد كبير من  الأديرة القبطية، من بينها: دير القديس مقاريوس الكبير ببرية شيهيت، ودير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، ودير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ودير الشهيد مار جرجس بالرزيقات بالأقصر، بالإضافة إلى أديرة بوادي النطرون مثل السريان والبراموس والأنبا بيشوي، وأديرة أخرى مثل دير الشهيد مار مينا بجبل أبنوب، ودير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج، ودير السيدة العذراء بالبهنسا، ودير مار يوحنا الحبيب بالفرما.

 

واختتم قداسته اللقاء بدعوة الرهبان إلى التمسك بمصادر الحياة الروحية وتطبيقها في حياتهم اليومية كوسيلة فعالة لتجديد النفس وتقوية العلاقة بالله.

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