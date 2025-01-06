البابا تواضروس يبدأ صلوات عيد الميلاد من كاتدرائية العاصمة الإدارية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الإثنين.

حضور صلوات عيد الميلاد

يحضر صوات عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أصوات أجراس الكاتدرائية، محاطا بالأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وترتيل الألحان الخاصة بعيد الميلاد.

وتُنقل الصلوات عبر التلفزيون المصري والقنوات الفضائية والقنوات التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض(إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل63 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني,جموع المهنئين من قيادات الدولة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية, صباح غد الثلاثاء, حيث تم تزيين المقر البابوى بالأنوار وأشجار الكريسماس لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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