مريم الخشت تتصدر التريند لهذا السبب

تصدرت الفنانة الشابة مريم الخشت، تريند جوجل، في الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بحفل زفافها على أحمد أباظة، في أحد الفنادق الكبرى.

في هذا السياق، خضعت مريم الخشت لجلسة تصوير رومانسية بفستان زفاف وظهرت رفقة زوجها أباظة وكانت الجلسة لصالح مجلة "Elle" نسخة الشرق الأوسط، ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة عددا من صور الجلسة عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وهنأتها قائلة: "مريم الخشت تحتفل بزفافها اليوم، التهاني لها ولزوجها أحمد أباظة".

وكانت الفنانة مريم الخشت كشفت عن تأجيل حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة الماضية، وجاء سبب التأجيل نظرًا لانشغالها بتصوير أحد الأعمال الدرامية في لبنان، وبسبب عدم الانتهاء من تحضيرات عش الزوجية، وكون زوجها كان متفهمًا وطلب منها السفر وتأجيل الحفل.

واحتفلت مريم الخشت بخطوبتها شهر يونيو عام 2023، ونشرت صورا من حفل الخطوبة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها "انستجرام"، وشهد حضور عدد من أصدقائها المقربين في الوسط الفني منهم صدقي صخر، كريم قاسم.

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