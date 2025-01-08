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رياضة

بعثة بيراميدز تغادر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى أنجولا لتوفير الوقت والجهد، حيث تصل مساء اليوم، لبدء برنامج التحضير للقاء ساجرادا.

 

 موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

ويحل بيراميدز ضيفًا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على ستاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

 

 

 

قائمة بيراميدز في رحلة أنجولا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي صباحًا قبل السفر إلى أنجولا اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن تصل مساء اليوم لبدء آخر الاستعدادات للمباراة الهامة.

 

غياب محمد حمدي عن رحلة انجولا 

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي، عن رحلة الفريق إلى أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن محمد حمدي يعاني من إصابة في عضلات البطن شعر بها خلال مباراة الترجي التونسي الماضية، وخرج مستبدلًا في الشوط الثاني، وخضع لفحوصات طبية أثبتت معاناته من آلام في عضلات البطن.

وشدد طبيب بيراميدز على أن الجهاز فضل استبعاد حمدي من رحلة أنجولا، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في القاهرة، من أجل تجهيزه للقاء المحلة في الدوري.

وتواصل غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود دونجا بسبب الإصابة واستمرار برنامجهما التأهيلي في القاهرة، تحضيرا للمرحلة المقبلة.

 

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