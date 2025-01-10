رئيس مدينة أرمنت تبحث إيجاد حلول لمعوقات نقل محصول قصب السكر للمصانع

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر اجتماعًا مع المسئولين بمصنع سكر أرمنت والقيادات الشعبية بمركز أرمنت لمناقشة تلك المشكلات، فى إطار تحسين خدمات نقل محصول قصب السكر والتغلب على مشكلة مقطورات القصب والحد من الحوادث المتكررة نتيجة زيادة عدد المقطورات على الطرق.



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يتم دخول مقطورات القصب من كوبري الخشب ويكون الخروج من كوبري علي جرب حتى لا يحدث تكدس للمقطورات على الطرق، كما تم الاتفاق على ان يتم وضع ملصقات على المقطورات وعدم وقوف جرارات ومقاطير القصب على الطريق السريع، وأيضًا اقترح الحضور بعض الحلول والاقتراحات التي تساعد في حل مشكلة المقطورات بتمهيد وتسوية الطريق الموازى لنهر النيل من أرمنت حتى قرية المحاميد خاصة الأجزاء الغير ممهدة، وتناول الحضور مناقشة الأدخنة المنبعثة من المصنع والتى تؤدي إلى زيادة نسبة تلوث الهواء بوضع فلاتر حتى تقل نسبة التلوث.



حضر الاجتماع كل من المهندس مروان سعد شبيب مفتش مصانع سكر أرمنت وحسن الدردير وكيل مفتش مصانع سكر أرمنت وعبد الرحيم زيدان المدير المالي والإدارى بالمصنع والقيادات الشعبية بمركز أرمنت.

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