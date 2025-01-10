انطلاق ماراثون مصر الدولي بدورته الـ32 في الأقصر (فيديو)

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة انطلاق الدورة 32 لماراثون مصر الدولى، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، من أحضان معبد حتشبسوت ووسط تحليق البالون الطائر بسماء الأقصر.

ماراثون مصر الدولي



وحضر انطلاق الماراثون بمدينة القرنة غرب الأقصر، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وصلاح رشوان وكيل شباب ورياضة الأقصر، وياسر عبد الرازق من هيئة تنشيط السياحة، حيث إن المهرجان له أهمية خاصة نظرا لمشاركة عدد كبير من العدائين بمختلف دول العالم، مما يسهم فى زيادة الحركة السياحية الدولية الوافدة لمحافظة الأقصر وارتفاع معدلاتها مرة أخرى إلى جانب جذب المزيد من الحركة السياحية الرياضية للمدينة، فتقام فعاليات الدورة 32 لماراثون مصر الدولى بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.



وفي وقت سابق استعدت محافظة الأقصر لاستقبال ماراثون مصر الدولي، المدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، وأستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.



يشار إلى أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهًا يمين مرورًا بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالًا طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مرورًا بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

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