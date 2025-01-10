الجمعة 10 يناير 2025
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22 صورة ترصد ماراثون مصر الدولي بأحضان معبد حتشبسوت في الأقصر بمشاركة 45 جنسية

ماراثون مصر الدولي
ماراثون مصر الدولي

 ترصد بوابة «فيتو» صورا لفعاليات ماراثون مصر الدولي بدورته الـ32، والذي يشارك فيه 430 عداء من 45 دولة عربية وأوروبية مختلفة، والذي بدأ من أحضان معبد حتشبسوت ناحية الدير البحري بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

ماراثون مصر الدولي 2025

وشهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق ماراثون مصر الدولي من ساحة معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، الدورة رقم 32، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك بحضور اللواء جاسر رياض مؤسس ماراثون مصر الدولي، والنوبي محمد حجاجي نائب رئيس مركز القرنة.

 ويعد ماراثون مصر الدولي، هو أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ويشارك فيه العديد من المتسابقين من الدول العربية والأجنبية.

 

خط سير ماراثون مصر الدولي 

 وجرى التسابق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، حيث بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت، مرورًا بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، مرورًا بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون، ويشارك في فعاليات الماراثون  430 متسابقا من 45 جنسية مختلفة يمثلون دول عربية وأوروبية.

وأوضح نائب محافظ الأقصر أن ماراثون مصر الدولي يعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، حيث يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، كما يحظى برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

 

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