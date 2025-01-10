القبض على 3 دجالين للنصب على المواطنين بالقاهرة والإسكندرية

ألقت مباحث الآداب، القبض على 3 أشخاص بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولتهم أعمال الدجل والشعوذة وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحانى بنطاق محافظتى (القاهرة – الإسكندرية)، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى وحل المشاكل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين إحتواها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.