الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

تحرير 1157 مخالفة الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

 حرر  رجال الإدارة العامة للمرور، 1157 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

تحرير 1157 مخالفة الملصق الإلكتروني 

 كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 458 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة

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