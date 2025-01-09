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السيطرة على حريق شقة في الإسكندرية (صور)

حريق شقة بالإسكندرية،
حريق شقة بالإسكندرية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية صباح اليوم الخميس، على حريق شقة سكنية بالطابق الخامس من عقار في منطقة رأس التين بحي الجمرك، مما أدى إلى تدمير محتويات الشقة بالكامل دون وقوع إصابات.

حريق شقة سكنية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الجمرك يفيد باندلاع الحريق في شقة بالدور الخامس شارع أغا المجاور لحارة قراقيش برأس التين في حي الجمرك

انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة ضباط القسم و3 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق. وأظهرت المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي و10 طوابق علوية، وأن الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس، مما أدى إلى التهام النيران لمحتوياتها.

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية  من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي طوابق العقار والمكون من ١٠ طوابق .

جرى  تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة الجمرك، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وجاري عرض القضية على النيابة العامة للتحقيق.

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