مديرة مهرجان الأقصر للسينما: قناة الجزيرة ترعى الأفلام الوثائقية الطويلة (فيديو وصور)

ظهر شعار قناة الجريزة لأول مرة من بين أكثر من جهة وموسسة داعمة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ14 لعام 2025 والذي يقام فعاليات أقصى جنوب مصر.

الجزيرة تدعم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

واعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أثناء حفل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية أن الجزيرة الوثائقية والجزيرة 360 قدمت دعمها للمهرجان بدورته الـ14 وقدمت والشكر وذلك أثناء كلمتها بالحفل أمام الحضور من الفنانين وقيادات محافظة الأقصر.

أكدت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2025 في دورته الرابعة عشر، في تصريح خاص لـ «فيتو» نحن كسبنا شراكة جديدة مع الجزيرة الوثائقية والتي تقدم جوائز ودعم لمشروعات مصرية تسجيله طويلة، وهذا شيئ يسعدنا بجانب الشركاء التقليديين، وأشارت إلى أنه في حفل الختام سوف نعلن عن هذه الجوائز التي قدمتها الجزيره الوثائقي.

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة هي قناة تلفزيونية إخبارية حكومية، تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، تأسست في 1 نوفمبر 1996، ويقع مقرها في العاصمة القطرية الدوحة، وفي البداية بدأت بوصفها قناة فضائية للأنباء العربية والشؤون الجارية، ومنذ ذلك الحين مع نفس الاسم «الجزيرة»، توسعت القناة لتصبح شبكة إعلامية دولية بعدد من المنافذ، منها شبكة الإنترنت وقنوات تلفازية متخصصة في لغات متعددة في عدة مناطق من العالم.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



وتحت شعار «السينما الإفريقية قمر 14»، بدأ النجوم من مصر والدول الأفريقية المختلفة في التوافد علي السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، من داخل معبد الأقصر وفي حضن الآثار المصرية مر على السجادة الحمراء النجوم والنجمات، واستطاعوا خطف الأنظار بإطلالات رائعة، وأنيقة، وأطلت نجمات الفن في مصر، بإطلالات ناعمة للغاية وفساتين هادئة وبسيطة، واللاتي اعتمدن علي صيحات متنوعة وعصرية من الأزياء.

استقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت في مدخل المعبد، حيث بدأ توافد النجوم إلى حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومن كان من أبرز الحضور النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، النجم خالد النبوي، الفنان نور النبوي، الكاتبة الصحفية الكبيرة علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، والنجم أحمد مجدي، المخرج خالد يوسف، الناقد طارق الشناوي، النجمة تارا عماد، الفنان عمر الشناوي، السيناريست والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان طارق الإبياري.

وحضر كذلك من الفنانين المصريين: الفنانة نورهان منصور، الفنان نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة نورين أبو سعدة، المخرج أحمد مختار، الفنان عمرو عبد العزيز، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق، وحضر من النجوم العرب والأفارقة: النجم التونسي أحمد الحفيان، والنجمة الغانية أكوسيا بوسيا، نجمة هوليود والمشاركة في أفلام عالمية، والناقد السنغالي نجيب سانية، المخرجة الفلسطينية ليالي بدر.



مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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