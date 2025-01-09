خالد النبوي عن تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: لحظة الاعتراف بالجميل

علق الفنان خالد النبوي على تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ14 قائلا: "هذه لحظة من لحظات الشكر والاعتراف بالجميل".

ووجه النبوي رسالة قائلا: "أيها التكريم الجميل أنت مش هتقدر عليا وأنا مش هنبسط ولا حاجة ومش بعتبره تقدير لما فات، ولكن تقدير لما هو قادم انتوا لسا مشوفتوش حاجة".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية



وتابع: "الشكر لله أولا على كل شيء، والامتنان إني اتولدت على أرض مصر، والأقصر بلدنا صاحبة الحضارة الكبيرة واتشرف بتسلم التكريم داخل أثر عمره تلات الاف سنة".



ووجه خالد النبوي الشكر إلى أسرته متأثرا: "شكرا لأمي وأبويا اللي أرادوا تعليمي وفعلوا، وشكرا لأمي فلولا هذه السيدة لم أكن موجودا هذا الوجود، شكرا لعائلتي اللي حضروا رغم مشاغلهم، وشكرا لكل ناقد وصحفي وإعلامي ساهم في استمرار مشواري، شكرا للسينما الإفريقية على هذا التكريم".

كما أشار: "شكرا للجمهور الذي لا يكون الفن إلا بوجودهم وتقديرهم لي بمتابعة أعمالي، وهذا التقدير ليس لي شخصيا وإنما للمخرجين والكتاب والمنتجين الذين تعاونت معهم إلى جانب ممثلين كبار فهذا تقدير لهم".



مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام تحت شعار "السينما الإفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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