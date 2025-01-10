الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الرعاية الصحية يجرى جولة ليلية مفاجئة للمنشآت الطبية بالسويس

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس الرعاية الصحية، فيتو

 أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ليلية مفاجئة في المجمع الطبي بالسويس التابع للهيئة بمحافظة السويس، يرافقه الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة.

 

حركة التكليفات الموسّعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2025

 تأتي هذه الجولة في إطار متابعة الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها رئيس هيئة الرعاية الصحية بعد حركة التكليفات الموسّعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2025.

بدأ الدكتور السبكي جولته بتفقد قسم الطوارئ بالمجمع الطبي بالسويس، حيث اطلع على سير العمل في القسم وتابع عن كثب الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين. كما تم مناقشة خطط التشغيل الخاصة بالقسم بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوفير بيئة طبية مجهّزة تلبي احتياجات المرضى في حالات الطوارئ.

 

وجّه الدكتور السبكي بزيادة عدد العيادات المسائية، وكذلك توفير 12 مونيتورًا لدعم قسم الطوارئ، فضلًا عن تعديل مسار القسم لتيسير عملية تقديم الخدمات الطبية وفقًا لمعايير الفرز الأسترالي، مما يسهم في ضمان سرعة الاستجابة للأزمات الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة في أوقات الحاجة الماسّة.

 

صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي

 وقرّر الدكتور أحمد السبكي صرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ في مجمع السويس الطبي نظرًا لانتظامهم في العمل، وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.

استطلع الدكتور السبكي آراء المنتفعين في قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم طرح استفساراتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة. وأكد على التزام الهيئة بالاستماع إلى شكاوى المنتفعين كخطوة أساسية لضمان تقديم رعاية صحية تلبي توقعاتهم وتحقق راحتهم. كما تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن التفاعل المباشر مع المنتفعين من خلال فرق رضا المنتفعين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية شاملة ومتطورة تواكب تطلعات المنتفعين، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي الحرص على تنفيذ الجولات المفاجئة كجزء من استراتيجيات الهيئة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تسهم بشكل فعال في التحقق من جودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز مستوى الأداء بصورة مستمرة.

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رافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة،  الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس.

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