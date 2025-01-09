اللقطات الأولى لنشوب حريق في عدد من منازل الزرايب بمنشأة ناصر

حصلت فيتو على مقطع فيديو يكشف لحظة اشتعال النيران بعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وحالة الفزع التي انتابت الأهالي عقب اندلاع الحريق.

حريق منازل الزرايب بمنشأة ناصر

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في عدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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