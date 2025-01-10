الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

البيئة تنقذ السلحفتين “هانيا وتاليا” المهددتين بالانقراض (صور)

السلحفتان هانيا وتاليا،
السلحفتان هانيا وتاليا، فيتو

نجحت محمية أشتوم الجميل التابعة لوزارة البيئة في إنقاذ سلحفتين بحريتين من النوع الأخضر المهدد بالانقراض.

 

رحلة إنقاذ هانيا وتاليا

وتم العثور على السلحفتين، اللتين أطلق عليهما اسم "هانيا" و"تاليا"، في محافظة دمياط وتم نقلهما إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حيث يتلقيان الرعاية البيطرية اللازمة.


ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود متطوعين ومحبي الحياة البحرية في محافظة دمياط الذين قاموا بتسليم السلحفتين إلى المحمية، مما يؤكد الوعي البيئي المتزايد لدى المواطنين بأهمية حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

خطط لإعادة السلحفتين إلى بيئتهما الطبيعية
 

وبعد اكتمال فترة الرعاية، ستقوم المحمية بترقيم السلحفتين وإطلاقهما مرة أخرى في البحر المتوسط، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.


وتلعب محمية أشتوم الجميل دورًا حيويًا في حماية السلاحف البحرية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي وحماية هذه الكائنات المهددة بالانقراض.


وتعتبر قصة إنقاذ السلحفتين "هانيا" و"تاليا" مثالًا مشرقًا على التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مجال حماية البيئة، وتؤكد على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر.

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