وزيرة البيئة تطلق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية في رأس محمد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحمية رأس محمد، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والسياحة والأنشطة البحرية.

الشمندورات خط الدفاع الأول للشعاب المرجانية

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا المشروع في الحفاظ على الشعاب المرجانية، مشيرة إلى أن الشمندورات تعد خط الدفاع الأول لحمايتها من التدمير الناتج عن رسو القوارب بشكل عشوائي.

وشددت الوزيرة على أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في حماية البيئة، مؤكدة على أهمية الشراكة مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والسياحة والأنشطة البحرية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية من التدمير، ودعم السياحة المستدامة في جنوب سيناء، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

وستشهد المراحل القادمة من المشروع تركيب المزيد من الشمندورات في مناطق مختلفة بمحمية رأس محمد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال الغوص والسياحة البحرية لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية والتعامل السليم مع الشمندورات.

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