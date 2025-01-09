الخميس 09 يناير 2025
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مصر تستثمر في المستقبل الأخضر.. إنجازات بيئية بارزة في 2024.. ومبادرات محلية رائدة وشراكات دولية

وزارة البيئة
وزارة البيئة

حققت وزارة البيئة خلال عام 2024 إنجازات ملحوظة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث شهد العام سلسلة من المبادرات والمشاريع التي تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 شراكات دولية ونتائج مبشرة

بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم إطلاق تقرير شامل لتقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، مما يساهم في رسم خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، تم أيضا إطلاق تقرير تحليل البيئة القطري، وكشف التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي عن الوضع البيئي في مصر، وتناول موضوعات حيوية مثل الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر.

وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، مما يشجع على الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، وبدأت وزارة البيئة أيضا خلال هذا العام في إعداد استراتيجية شاملة لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد دائري، يعتمد على إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات.
 

الاعتراف الدولي بالجهود المصرية

تم اختيار وزيرة البيئة ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة للعام الثاني على التوالي، وهو اعتراف دولي بجهودها في مجال حماية البيئة، كما تم اختيار وزيرة البيئة عضوًا في هذا الصندوق، مما يعكس الثقة الدولية في دور مصر الريادي في مجال حماية التنوع البيولوجي.
 

مبادرات محلية رائدة

تم خلال 2024 إطلاق مشروع الغردقة الخضراء، ويهدف المشروع إلى وضع سياسات سياحية مستدامة لحماية البيئة البحرية والحد من الانبعاثات الكربونية، كما شهدت المحميات الطبيعية زيادة كبيرة في إيراداتها، مما يدل على نجاح جهود التطوير والاستثمار في هذا القطاع.

تم أيضا تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق لتوفير سكن مناسب للمجتمعات المحلية، وتعزيز التكامل بين الحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية، وإطلاق مبادرة تشجير وفصل المخلفات، وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الطلاب، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير.
 

الاستثمار في البنية التحتية

أطلقت وزارة البيئة مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو إدارة مستدامة للمخلفات، كما تم تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، واستكمال تطوير عدد كبير من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة، وشهدت مصر أيضا زيادة كبيرة في استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

التعاون الدولي

أطلقت وزارة البيئة خلال عام 2024 مبادرة بورسعيد، وتهدف المبادرة إلى تحسين إدارة المخلفات البلاستيكية في محافظة بورسعيد، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، كما حصلت مصر على تمويل من البنك الدولي لعدد من المشاريع البيئية، بما في ذلك مشروع تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

الاستعداد لاستضافة المؤتمرات الدولية

استعدت وزارة البيئة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعني بالإدارة الساحلية المزمع انطلاقه في عام 2025، تم أيضا منح مصر حق استضافة مركز التميز للتغيرات المناخية التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

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