الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

ترودو يكشف "الهدف الحقيقي" لحديث ترامب عن ضم كندا

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، فيتو

اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن حديث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن إمكانية "ضم كندا"، هدفه "صرف انتباه الناس عن تأثير الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها".

ولوح ترامب أكثر من مرة بـ"ضم كندا"، والثلاثاء ذكر أنه يفكر في استخدام القوة الاقتصادية للسيطرة على جارته الشمالية.

ويقول الرئيس الأمريكي المنتخب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية، ما لم تعزز أوتاوا أمن الحدود.

وقال ترودو لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عندما سئل عن تصريحات ترامب: "ما أعتقد أنه يحدث هنا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يشتت انتباه الناس إلى حد ما بهذا الحديث".

وأضاف: "النفط والغاز والكهرباء والصلب والألمنيوم والأخشاب والخرسانة وكل ما يشتريه المستهلكون الأمريكيون من كندا، سوف يصبح فجأة أكثر تكلفة بكثير إذا مضى قدما في فرض هذه الرسوم".

وسبق أن صرح ترودو هذا الأسبوع بأنه لا يوجد أي احتمال على الإطلاق لأن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة.

وجدد التأكيد لـ"سي إن إن"، على أن أوتاوا ستفرض تدابير مضادة إذا نفذ ترامب تهديده.

ومضى ترودو بالقول: "لكننا لا نريد أن نفعل ذلك لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للكنديين، ويلحق الضرر بشريكنا التجاري الأقرب".

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رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضم كندا الرسوم الجمركية الواردات الكندية
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