ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، شراء جرينلاند وكندا وبريطانيا وقناة بنما، مما يجعلها ملكية خاصة لهما.



وقال ميدفيديف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا: "لست متأكدًا من سبب احتياج الولايات المتحدة، كدولة، إلى ضم كندا أو غرينلاند أو حتى بريطانيا، واستعادة قناة بنما. هناك طريقة أكثر تحضرًا: يمكن لـ ترامب وماسك شراء الأرض ببساطة، مما يجعلها ملكية خاصة لهما".

ترامب يسعى لضم جزيرة جرينلاند إلى السيادة الأمريكية



وكان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد، قد عبر عن أحلامه التوسعية مهددا بالاستيلاء على دول كاملة وأجزاء من أراضيها، ولم تسلم كندا والمكسيك من تلك التهديدات، وعقب ذلك تلويحه بالسيطرة على قناة بنما، وأخيرا جزيرة جرينلاند التابعة لدولة الدنمارك.

أكد رئيس حكومة جرينلاند موتي بوروب إيجيدي، أن "الجزيرة ليست للبيع"، وذلك ردًا على تصريح للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بشأن امتلاك الجزيرة القطبية والسيطرة عليها.



وقال رئيس حكومة جرينلاند، في تصريح مكتوب "جرينلاند ملكنا. نحن لسنا للبيع ولن نكون أبدًا للبيع. يجب ألا نفقد نضالنا الطويل من أجل الحرية".



وجرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، تابع لدولة الدنمارك، وكان جزءًا منها لأكثر من ستة قرون، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعيش في جرينلاند أكثر من 56 ألف نسمة، يتحدث الكثير منهم اللغة الدنماركية، إلا أن اللغة الرسمية هي "كالاليسوت"، التي تنتمي للغات الإينويتية وتتميز بتراكيبها المعقدة.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" الأحد في نصّ إعلانه ترشيح كين هاوري سفيرًا في الدنمارك "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة أن ملكية جرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، سيقوم كين بعمل رائع في تمثيل مصالحنا"، علما بأن الجزيرة تستضيف قاعدة كبيرة للقوات الجوية الأمريكية.

نقابات عمالية فى بنما تنظم مظاهرات ضد أمريكا



ونظمت نقابات عمال فى بنما، مظاهرات ضد الولايات المتحدة، وحرص المشاركون فيها على إضرام النيران فى العلم الأمريكى وصور دونالد ترامب، وذلك بعد تهديدات الرئيس المنتخب بالمطالبة بإعادة قناة بنما لبلاده.

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