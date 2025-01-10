«صواني الشبكة الهاند ميد.. لمسة فنية تعانق أنامل العروس».. تتزين بأشكال هندسية وأزهار نباتية.. وهذه أسعار علب المجوهرات (فيديو وصور)

في قلب سوق الورق العريق، حيث تزدان الرفوف بألوان وأشكال متنوعة، تبرز صناعة يدوية فريدة من نوعها تلفت أنظار العرائس وباتت عنصرًا أساسيًّا في تجهيزات الزفاف، إنها صواني الشبكة الهاند ميد.

وتتميز هذه الصواني بتصميمات عصرية وأنيقة، حيث يتم تقطيع أشكالها بدقة بواسطة الليزر وفقًا لرغبات العميل، مما يمنحها لمسة شخصية مميزة، وتتنوع المواد المستخدمة في صناعتها، فإلى جانب الشبكة الفضية والذهبية، تتزين الصواني بأشكال هندسية وأزهار نباتية، مما يضفي عليها لمسة من الرقي والأناقة.

ولإضفاء المزيد من الجمال على الصينية، توفر المحلات مجموعة متنوعة من العلب التي تأتي بأنواع وألوان مختلفة، منها البلاستيك والزجاج، وتختلف أسعارها حسب الخامة والحجم. كما تتوافر أشرطة الساتان بألوان وأحجام متعددة لتغليف الصينية، بالإضافة إلى أشرطة الخيش التي تستخدم للتزيين وإضفاء لمسة ريفية على التصميم.

ولإكمال الإطلالة، توفر المحلات إطارات للمرايا ويد المروحة، والتي يمكن تزيينها باللؤلؤ والألماس والأشكال الهندسية.

أسعار علب الشبكة وإكسسواراتها:

* العلب:

* البلاستيك: متوفرة بسعر 50 جنيها مصريا.

* الزجاج: متوفرة بسعر 150 جنيها مصريا.

* الألوان: ذهبي وفضي.

* أشرطة الساتان: متنوعة الألوان والأحجام.

* الحجم المتوسط: 10 جنيهات.

* الحجم الصغير: 5 جنيهات.

* الحجم الكبير: 25 جنيها.

* أشرطة الخيش: تستخدم للتغليف والتزيين، بسعر 30 جنيها مصريا.

* الإضافات:

* إطارات المرايا: بسعر 20 جنيها مصريا.

* أيدي المراوح: بسعر 10 جنيهات مصرية.

أسعار صواني الشبكة: تبدأ الأسعار من 120 جنيها مصري وتصل إلى 400 جنيه مصري، وذلك حسب الحجم والتصميم والمواد المستخدمة والإضافات المطلوبة.

لمسة فنية تعانق أنامل العروس

لا تقتصر صناعة صواني الشبكة على الصينية نفسها، بل تتضمن مجموعة واسعة من الأدوات والإكسسوارات التي تستخدم لتزيينها، مثل اللؤلؤ والألماس والفراشات والأشكال الهندسية.

كما يمكن إضافة أسماء العروسين أو عبارات رومانسية على الصينية، مما يجعلها قطعة فنية فريدة من نوعها.

أدوات تزيين لصواني الشبكة:

لؤلؤ بأشكال قطعية: متوفر بأحجام مختلفة، مثالي لإضفاء لمسة أنيقة ورقيقة. (السعر: 10 جنيهات للكيس الصغير).

مزيج فاخر: يجمع بين الماز والفراشات الذهبية والنصف لؤلؤ، لإطلالة أكثر فخامة. (السعر: 15 جنيهًا للكيس الصغير).

أيدي شنط سواريه: مزينة بفصوص لامعة، مثالية لتزيين حواف الصينية. (السعر يبدأ من 14 جنيهًا للمتر).

تشكيلة متنوعة: فراشات وأزهار وريش بلاستيكية بألوان زاهية، لإضافة لمسة من البهجة والمرح. (السعر: 200 جنيه للنصف كيلو).

لمسة نهائية: بيبي فلاور الناعم لإضفاء لمسة رقيقة وأنيقة. (السعر: 20 جنيهًا للكيس الصغير).

* تخصيص شخصي: أسماء أو عبارات مخصصة لتزيين الصينية، تبدأ أسعارها من 5 جنيهات للاسم.

سوق الورق.. وجهة لصناع الهاند ميد والمشاريع الصغيرة

بات سوق الورق في العتبة وجهة أساسية لأصحاب المشاريع الصغيرة الباحثات عن كل ما هو جديد ومميز لتجهيزات الزفاف. فبالإضافة إلى صواني الشبكة، يوفر السوق مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل منتجات الريزن والإكسسوارات والخشب.

وتعتبر صناعة صواني الشبكة الهاند ميد فرصة للعديد من الحرفيات لتقديم منتجات يدوية فريدة من نوعها، حيث يتميز كل قطعة بصنعها اليدوي وتفاصيلها الدقيقة.

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