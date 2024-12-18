الأبواب المصفحة.. أمان ومقاومة للحرائق ومانعة للصوت.. أسعارها تبدأ من 7500 جنيه.. وهذه أبرز النصائح لاختيار الأنواع الأصلية (فيديو)

تتصدر محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، البحث عنالأبواب المصفحة ، بأنواعها المختلفة، واستخداماتها المتعددة، وأيضًا الإكسسوارات بتصنيفاتها الكثيرة، والتى تنوعت في السوق المحلي الفترة الماضية من أصلي ومقلد.

وخلال السطور التالية نرصد لكم محتوى معلوماتيا يجمع العديد من أنواع أبواب الـ بي في سي، والتي تناسب الأذواق المختلفة من العملاء والفنيين والمصنعين والطامحين لاستكمال وتنفيذ مشروعاتهم، كما نرصد بدقة كل ما يتعلق بعالم الــ “بي في سي” والتي جاءت كالتالي:

ورصدت عدسة “فيتو” أحد معارض الأبواب المصفحة، والتقت حسام نصار الذي قال: "نعمل في استيراد الأبواب المصفحة والبي في سي وتصنيع الأبواب الخشبية.. نقدم الأبواب المصفحة والبي في سي تركي وصيني وأيضا أبواب خشبية وباركيه تركي وألماني وجميع أنواع الديكورات".

أفضل أنواع الأبواب المصفحة

وأضاف "نصار": "أفضل الأنواع هي التركي لأن طبعا دلوقتي بيطلع أنواع مش أفضل حاجة.. العميل بيكون أول مرة بيشتري باب مصفحة فبيكون مش عارف الفرق أو إيه الأفضل.. طبعا التركي أفضل نوع وبيكون مختوم (made in turkey) على الكوالين والقلوب مختومة أيضا (made in turkey) وده أهم شيء في الأبواب.. يوجد في الأسواق أبواب مصرية وصينية وتركية وأفضل الأنواع هي التركي.. المستورد التركي لأنه بيكون إنتاج مصانع أفضل وبيكون فيه فرق في التفاصيل والتقفيل وبعض العملاء بتفضل التركي عن باقي الأنواع مثل المصري والصيني".

وتابع: "أما الأبواب الخشبية حسب رغبة العميل.. الخشب أغلبية ورشة بتكون عمولة حسب العميل واحتياجاته اللي بيطلب خشب.. بيكون حابب الخشب.. معظم السوق المصري يستخدم الخشب الموسكي مدهون بـ (MDFHR) عشان الدهان بيكون أفضل وعلشان تغير الفصول وعدم تمدد الأبواب في الشتاء".

أسعار الأبواب المصفحة

وقال: "لم تختلف الأسعار بالنسبة للسنة اللي فاتت.. الفرق مش كبير. سعر الأبواب المصفحة التركي يتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 12500 جنيه مع اختلاف مقاسات سمك الأبواب من 10 سم إلى 11 سم وتوجد أنواع كتيرة من كل مقاس".

أنواع الباب المصفح

وأضاف: "يوجد نوع مركزي محدش بيشتغل فيه والإكسسوارات بتكون مش أفضل حاجة.. ويوجد المميز.. ده بيفرق في الإكسسوارات أكتر.. الصيني مقاس 8 سم فقط نوع واحد سعره يتراوح ما بين 7500 إلى 8000 جنيه مش أكتر من ذلك لكن الأشكال فيه قليلة لا توجد فيه ألوان كتيرة ومعظم العملاء يفضلون التركي عن باقي الأنواع لاختلاف الأشكال والألوان والإكسسوارات".

مميزات الأبواب المصفحة

وأشار إلى أن أهم مميزات الأبواب المصفحة هي: "3 كالون هوك وسلسلة هوك وقلب هوك وشفة أمان وكوتش مانع الأتربة وعتبة استانلس، من المميزات أيضا أن سمك الباب يتراوح ما بين 10 سم إلى 11 سم، أما الأبواب الخشبية فبتكون 5 سم".

أسعار الأبواب الخشبية

وقال: “سعر الباب الخشب حسب العميل ممكن أعمل باب من 1000 جنيه وحتى 3000 جنيه هيكون حاجة كويسة، والاختلاف بيكون من حيث نوع الخشب والجودة.. الخشب بيكون في الهيكل.. في نفس الوقت محدش بقي يطلبه خالص ده بالنسبة لأبواب الغرف، أما بالنسبة لأبواب الشقة فالعميل الذي لا يقدر على تكلفة التركي يتجه إلى الصيني لأنه أقل في التكلفة”.

نصائح للعملاء قبل شراء الأبواب المصفحة

وأضاف نصار: "توجد مشاكل كتيرة في الأبواب المصفحة، والأختام بتكون مختلفة عن الباب الأصلي. يجب التركيز عن الشراء ممكن أثناء الشراء يكون باب 11 سم اكتشف بعد ذلك أنه 10 سم اقتصادي وليس مميز، ويوجد أشخاص يبيعون النوع المصري على أنه تركي، لأن العميل لا يعرف علامات القطع الأصلية. فيجب عليك أن تشتري من مصدر موثوق فيه أو مصدر ثقة.. هناك اختلاف في الأختام مثل (MODEL TURKEY ) بدلا من ( MADE IN TURKEY ) الكالون هوك بيكون بديله أي شركة أخرى".

وأشار إلى أن "الصوف الصخر يكون في الأبواب التركي مقاوم للحريق ومانع للصوت في التركي فقط.. ده الاختلاف ما بين التركي والصيني والمصري.. المصري يعتمد على الورش أكتر من المصانع.. أما التركي بيكون مصانع فبالتالي بيكون في اختلاف في الخامات والتقفيل..ممكن حد يقول خامات تركي تقفيل مصري.. هو في الآخر مصري وليس تركي.. بيقول كده لأن القلوب والكوالين هوك وده إكسسوار بيتم شرائها عادي بتخدم على الأبواب التركي.. التركي توجد فيه أشكال كثيرة من سمك 10 سم.. يوجد 100 موديل وألوان، أما الـ11 سم يوجد 150 شكل ولون والبي في سي التركي أكتر من 150 شكل ايضا بجميع ألوانه".

إكسسوارات الأبواب المصفحة

وتابع: "متوافر جميع الإكسسوارات من (الكوالين - القلوب - الخباطة – العين السحرية - المقبض - الأوكر) بنوفر جميع الإكسسوارات للتركي والصيني".

وأما عن أسعار الإكسسوارات فقال نصار: “سعر القلب يتراوح ما بين 400 إلى 500 جنيه للتركي، العين السحرية 300، الخباطة من 150 إلى 250 جنيه، المقبض من 200 إلى 350 جنيه، الأوكر من 250 حتى 400 جنيه”.

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