شريف الشعشاعي يكشف عن أصعب مشهد له في مسلسل وتر حساس

كشف الفنان الشاب شريف الشعشاعي رد فعله على تصدر مشاهده مع مازن “أحمد جميل سعيد” في مسلسل وتر حساس مواقع التواصل الاجتماعي وتحولها إلى “ميمز” خاصة مشاهد تعرضه للضرب المبرح لأكثر من مرة على يد مازن.

وقال شريف في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: “جزء من تفاعل الناس وجزء من نجاح الشخصية إن يطلع عليها ميمز فبالنسبة لي ده نجاح الحمد لله رب العالمين”.

كيف لمس شريف الشعشاعي نجاح “بيبو” في حياته العادية؟

وعما إذا كان قد لمس نجاح شخصيته في مسلسل وتر حساس في حياته الطبيعية قال شريف “طبعا الناس كلها عرفتني في الشارع أكتر بشخصية عبد الرحمن.. والناس كلها بتقولي يا بيبو دلوقتي.. وده شيء بيسعدني جدًّا”.

وأشار الشعشاعي أنه تعاطف مع شخصية بيبو حيث قال “أنا وهو دوافعنا واحدة لأني لما باجي أذاكر بذاكر المسلسل من منظور الورق.. بذاكره من الشخصية.. فطبعا تعاطفت مع الشخصية جدا وشايف أسبابه وعاذره”.

أصعب مشهد في مسلسل وتر حساس

وكشف شريف عن أصعب مشهد قدمه في مسلسل وتر حساس، وهو مشهد الاعتراف الكاذب في المستشفى أمام النيابة حينما قال أنه وليلى خانا مازن.

كما تحدث شريف الشعشاعي عن كواليس مسلسل وتر حساس حيث قال “ كلها لذيذة ولطيفة.. الناس كلها أصدقاء ومحترمين وشاطرين جدا من أكبر حد لأصغر حد.. كله بيحب بعضه وعايزين العمل ينجح.. والعمل كان موفق وده بان مع الناس الحمد لله”.

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