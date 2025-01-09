الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

شريف الشعشاعي لـ "فيتو": الإساءة لشخصية لـ"بيبو" بمسلسل وتر حساس مدح بالنسبة لي

شريف الشعشاعي، فيتو
شريف الشعشاعي، فيتو

تألق الفنان الشاب شريف الشعشاعي في مسلسل وتر حساس وتصدر التريند وقت عرض المسلسل بشخصيته عبد الرحمن أو “بيبو” وأصبح شريف حديث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك. 

 

كواليس حصول شريف الشعشاعي على شخصية “بيبو”

ولقد كشف شريف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” كواليس مشاركته في مسلسل وتر حساس بشخصية حيث أكد أنه حصل على الدور عن طريق ترشيح من قبل المؤلف أمين جمال. 

وعلق على ذلك قائلًا: “كان تحدي كبير وأخدنا وقت في تحديد الشخصية.. في طريقته وأسلوبه والحمد لله رب العالمين واضح إن هو نال إعجاب الجمهور وحدث تفاعل كبير مع الشخصية”.

وأشار شريف إلى أن صناع “وتر حساس” كانوا يملكون كل عوامل النجاح ولكن مع ذلك لم يكونوا متوقعين النجاح الكبير الذي حققه المسلسل. 

وأوضح “الظروف كانت تدل على النجاح فجميع المشاركين في المسلسل نجوم كبار..  صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم ومحمد علاء.. فكان عندنا أمل طبعا في النجاح بشكل كبير بس ما كناش متخيلينه بالقوة دي”.

 

تعليق شريف على الإساءة إلى شخصية “بيبو”

ومن بين علامات النجاح الكبير الذي حققه مسلسل وتر حساس بصفة عامة وشخصية “بيبو” بصفة خاصة أكد شريف أنه كان  في البداية “مستغرب” ولكنْ أصبحت الإساءة لشخصية بيبو بعد ذلك بالنسبة له مدح. 

حيث قال: “ ده معناه إن الناس تفاعلت مع الشخصية وفصلت.. يعني مش شايفاني ممثل شايفاني الشخصية دي.. وده بالنسبة لي نجاح ومبسوط طبعا بردود الفعل”.

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الشعشاعى انجي المقدم أمين جمال هيدي كرم مسلسل وتر حساس وتر حساس شريف الشعشاعي

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